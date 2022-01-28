Военные ВСУ испытали противотанковые комплексы NLAW

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня во Львовской области первая группа украинских военнослужащих провела завершительные учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

28 января в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) состоялся заключительный этап подготовки первой группы украинских военных.

"Они будут инструкторами по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Обучение завершилось реальными стрельбами из ПТРК NLAW.

"Огонь по мишеням вели с разных дистанций через окна дома, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены", - говорится в сообщении.

Во время обучения британские инструкторы знакомили украинских военных с характеристиками ПТРК и особенностями их применения.

Напомним

17 января Великобритания заявила о предоставлении Украине нового пакета систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонные возможности из-за угрозы вторжения России.

19 января британское правительство сообщило, что предоставило Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения.