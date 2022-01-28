Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд арестовал стрелка

КИЕВ. 28 января. УНН. Кировский районный суд Днепра отправил под стражу подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание суда.

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"Применить в отношении подозреваемого Рябчука Артемия Юрьевича меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 марта 2022 года", — объявил судья.

Детали

По решению суда, нацгвардеец будет находиться под арестом в СИЗО.

Что было раньше

Прокуратура настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.