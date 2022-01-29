Администрация Байдена обсудила с банками США санкции против России – Bloomberg

КИЕВ. 29 января. УНН. Представители администрации президента США Джо Байдена обсудили с руководителями крупнейших банков страны возможные последствия санкций против России, чтобы выяснить, не приведут ли они к дестабилизации глобальной финансовой системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным агентства, в переговорах приняли участие представители Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Во время разговора администрация президента выразила руководству банков обеспокоенность относительно возможных побочных эффектов от введения новых санкций против России.

Стороны вспомнили, как в 2018 году наложенные на Москву ограничения привели к повышению цены на металл на 30%.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.