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Футбол: "Днепр-1" нанес поражение болгарскому клубу

Футбол: "Днепр-1" нанес поражение болгарскому клубу

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КИЕВ. 29 января. УНН. На тренировочном сборе в Турции СК "Днепр-1" победил болгарский клуб "Берое", передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Украины.

Детали

Первая половина матча прошла при ощутимом игровом преимуществе днепрян. Уже на 1-й минуте спортклубовцы едва не открыли счет, когда защитник болгарской команды выбил мяч из пустых ворот после удара Довбика, а добивание Ярмолюка было заблокировано. Спортклубовцы продолжали атаки, пытаясь расшатать защиту соперника, и к середине тайма днепряне таки открыли счет - Довбык разыграл комбинацию с Назаренко, и снова протолкнул мяч мимо украинского голкипера Ганева, а на линии ворот ситуацию контролировал Рубчинский, на которого и был записан гол.

Только после этого соперники нанесли свой первый удар в матче, но Стефанову явно не хватало точности. Значительно острее было после штрафного в исполнении Генова, который попал в стойку ворот Кинарейкина, заменившего на последней черте Юрчука.

У днепрян в то же время запомнился очень опасный проход Кивинды, который был сорван только ценой желтой карточки у угла штрафной, ну а Кравченко с перспективного штрафного попал в стенку. А вот после другого стандарта в исполнении Кравченко счет стал 2:0 - Адамюк четко отправил мяч в сетку головой после навеса партнера.

Дополнение

Четвертого февраля подопечные Игоря Йовічевича сыграют с черногорским "Дечичем", а 5 февраля - с сербским "Спартаком".

Источник: УНН
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