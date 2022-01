Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

КИЕВ. 29 января. УНН. Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на получение Нобелевской премии мира за 2022 год. Об этом в Twitter сообщил советник по иностранным делам офиса Тихановской Франак Вячорка, информирует УНН.

Детали

"Норвежские парламентарии Олауг Боллестад (лидер Христианско-демократической партии Норвегии) и Хорэк Елвенес (депутат Консервативной партии) номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022", — написал Вячорка.

Он добавил, что такое решение — признание для всех белорусов, продолжающих бороться за свободу.

Norwegian Parliamentarians@OBollestad(leader of Christian Democratic Party@krfnorge) and@HarekElvenes(Conservative Party@Hoyre) nominated Sviatlana@Tsihanouskayafor the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedompic.twitter.com/vTq61EtDD4