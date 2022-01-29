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Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

КИЕВ. 29 января. УНН. Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на получение Нобелевской премии мира за 2022 год. Об этом в Twitter сообщил советник по иностранным делам офиса Тихановской Франак Вячорка, информирует УНН.

Детали

"Норвежские парламентарии Олауг Боллестад (лидер Христианско-демократической партии Норвегии) и Хорэк Елвенес (депутат Консервативной партии) номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022", — написал Вячорка.

Он добавил, что такое решение — признание для всех белорусов, продолжающих бороться за свободу.

Добавим

В 2021 году Тихановскую также выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда ее получили российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Источник: УНН
Теги: Нобелевская премия
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