"Нормандская четверка" и ТКГ: детали разговора Зеленского с Макроном

КИЕВ. 29 января. УНН. Вчера, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Детали

Как отметили, лидеры двух государств приветствовали активизацию работы нормандского формата и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров "нормандской четверки". Они добавили, что впервые с 2019 года согласовали документ по результатам переговоров.

Зеленский подчеркнул весомую роль Эммануэля Макрона в организации этой встречи. Он также поблагодарил президента Франции за твердую и последовательную поддержку Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Стороны договорились поддерживать взятый динамический темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран-участниц нормандского формата. Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей.

"Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", - отметил Зеленский.

Также президенты Украины и Франции положительно описали визит в Париж украинской делегации, который состоялся накануне, во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко.

Напомним

26 января примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Известно, что Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине.

Зеленский отметил заинтересованность в успешной реализации имеющихся весомых двусторонних экономических договоренностей, а также в развитии новых конкретных проектов.