Столб дыма и пепла: в Японии "проснулся" вулкан Сакура-дзима

КИЕВ. 29 января. УНН. На южном острове Кюсю в Японии 28 января произошло извержение одного из активнейших вулканов в мире Сакура-дзима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The National news.

Детали

Вулкан расположен у побережья японского города Кагосима с населением примерно 600 тысяч человек.

В воздух был выброшен столб пепла высотой в несколько километров.

Из-за своего взрывного потенциала Сакура-дзима считают очень опасным вулканом, поэтому метеорологи тщательно за ним следят.

Его наибольшие извержения произошли между 1471 и 1476 годами, а также в 1914 году.