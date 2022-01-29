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29 января 2022, 02:00 • Виктория Данильченко • 6405
Столб дыма и пепла: в Японии "проснулся" вулкан Сакура-дзима
КИЕВ. 29 января. УНН. На южном острове Кюсю в Японии 28 января произошло извержение одного из активнейших вулканов в мире Сакура-дзима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The National news.
Детали
Вулкан расположен у побережья японского города Кагосима с населением примерно 600 тысяч человек.
В воздух был выброшен столб пепла высотой в несколько километров.
Из-за своего взрывного потенциала Сакура-дзима считают очень опасным вулканом, поэтому метеорологи тщательно за ним следят.
Его наибольшие извержения произошли между 1471 и 1476 годами, а также в 1914 году.
Источник: УНН
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