Несмотря на поражение: сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2022 по футзалу

КИЕВ. 29 января. УНН. В третьем поединке финального турнира Евро-2022 сборная Украины по футзалу проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

В предыдущих играх европейского первенства "сине-желтые" уступили Нидерландам (2:3) и разгромили Сербию (6:1).

В итоге данного матча "сине-желтые" уступили действующим чемпионам Европы и мира 0:1, однако пробились в четвертьфинал благодаря волевой победе Сербии над Нидерландами (3:2).

Теперь в четвертьфинале "желто-голубая" команда сыграет против победителя группы В — Казахстана.

Дополнение

Поединок с участием Казахстана и Украины пройдет в Амстердаме 31 января.