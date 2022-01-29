Взрыв газа в Запорожье: часть эвакуированных людей вернулась в дом

КИЕВ. 29 января. УНН. В Запорожье часть жителей поврежденного при взрыве дома уже вернулась в свои квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, информирует УНН.

Цитата

"Из четырех подъездов дома больше всего пострадал второй подъезд. Несколько меньших повреждений получил первый подъезд. Полностью разрушены две квартиры второго подъезда: одна на втором этаже, другая — на третьем. Там повреждены внешние стены. Сейчас в 3 и 4 подъездах уже есть свет, вода, отопление. В понедельник в этих подъездах запланировано обследование вентиляции и запуск газа. Жильцы квартир этих подъездов уже вернулись в свои квартиры. На завтра запланировано подключение отопления, водоснабжения и электроэнергии в 1-м подъезде", — написал Куртев.

Напомним

28 января в жилом доме в Запорожье произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего погибла женщина, еще трое людей пострадало.

Двоих пострадавших госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии с 80% ожогами тела, у второй многочисленные травмы.