В Узбекистане мать бросила дочь в вольер к медведю

КИЕВ. 29 января. УНН. В столице Узбекистана Ташкенте 28 января во время посещения зоопарка мать бросила трехлетнюю дочь в вольер, где находился кавказский бурый медведь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Детали

"28 января примерно в 12.00 неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики скинула маленькую девочку в вольер к медведю", - говорится в сообщении.

Как отметили, кавказский бурый медведь по имени Зузу подошел к ребенку, обнюхал его и отошел. После этого сотрудники вольера заманили животное во внутреннее помещение.

Девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы.

Сейчас причины этого события расследуют правоохранители.