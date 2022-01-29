Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7080

В Узбекистане мать бросила дочь в вольер к медведю

В Узбекистане мать бросила дочь в вольер к медведю

КИЕВ. 29 января. УНН. В столице Узбекистана Ташкенте 28 января во время посещения зоопарка мать бросила трехлетнюю дочь в вольер, где находился кавказский бурый медведь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Детали

"28 января примерно в 12.00 неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики скинула маленькую девочку в вольер к медведю", - говорится в сообщении.

Как отметили, кавказский бурый медведь по имени Зузу подошел к ребенку, обнюхал его и отошел. После этого сотрудники вольера заманили животное во внутреннее помещение.

Девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы.

Сейчас причины этого события расследуют правоохранители.

Источник: УНН
Теги: Узбекистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.