Джонсон проведет телефонные переговоры с Путиным – СМИ

КИЕВ. 29 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время беседы Джонсон "намерен форсировать дипломатические усилия и усилить политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе".

"Он (Джонсон — ред.) повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе", — говорится в сообщении.

Также отметили, что Джонсон совершит заграничный визит "в регион", однако не уточнили, когда и куда именно.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Напомним

Великобритания предоставила Украине тысячи противотанковых ракет, чтобы повысить ее оборонные возможности из-за угрозы вторжения России.