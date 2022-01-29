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Редкое явление: замерзший водопад в Румынии вызвал ажиотаж у туристов

Редкое явление: замерзший водопад в Румынии вызвал ажиотаж у туристов

КИЕВ. 29 января. УНН. Термальный водопад вблизи румынского города Топлица замерз впервые за последние годы. Посмотреть на редкое явление приезжают туристы со всего мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews и BBC.

Детали

Высота водопада в Топлице 10 метров. Это уникальная геологическая экосистема, которая простирается более чем на 500 квадратных метров на лугу реки Муреш.

Поскольку он питается термальными источниками, температура воды может составлять 27 градусов по Цельсию.

Водопад является памятником природы. Уже 22 года его охраняет национальный заповедник.

Напомним

В ноябре прошлого года канадское озеро Манитоба покрылось ледяными шарами.

Источник: УНН
Теги: Румыния
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