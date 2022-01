Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске

КИЕВ. 29 января. УНН. Разработчики американской компании Apple добавили в бета-версию программного обеспечения iOS 15.4 возможность распознавания лица в маске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как отметили, в настройках разблокировки устройства добавили функцию "использовать Face ID с маской".

"Для аутентификации іPhone будет распознавать уникальные черты лица в зоне вокруг глаз", - говорится в сообщении.

Некоторые издания отмечают, что новая функция будет доступна только на iPhone 12 и iPhone 13.

