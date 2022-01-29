Новости: Технологии
29 января 2022, 04:33 • Виктория Данильченко • 7290
Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске
КИЕВ. 29 января. УНН. Разработчики американской компании Apple добавили в бета-версию программного обеспечения iOS 15.4 возможность распознавания лица в маске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Как отметили, в настройках разблокировки устройства добавили функцию "использовать Face ID с маской".
"Для аутентификации іPhone будет распознавать уникальные черты лица в зоне вокруг глаз", - говорится в сообщении.
Некоторые издания отмечают, что новая функция будет доступна только на iPhone 12 и iPhone 13.
Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022
Напомним
Компания Apple разрабатывает технологию, которая поможет диагностировать депрессию и нарушение когнитивных функций с помощью iPhone.
Источник: УНН
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