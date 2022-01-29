Футбол: лидер Первой лиги Украины усилился сенегальским полузащитником

КИЕВ. 29 января. УНН. Сенегальский универсал Бубакар Файе Траоре заключил контракт с харьковским "Металлистом", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

24-летний футболист, предыдущим клубом которого был швейцарский "Санкт-Галлен", играет на позициях левого защитника и крайнего полузащитника.

В этом сезоне швейцарской Суперлиги Траоре провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 игры в Кубке Швейцарии.

Ранее Бубакар выступал среди прочего за молодежную команду "Торино", клубы Мальты, Албании и Израиля.

Цитата

"Очень рад, что подписал контракт с "Металлистом". Мы уже давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь.

Приложу все усилия, чтобы помочь команде достичь поставленной цели. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу", - прокомментировал Траоре подписание контракта клубной пресс-службе.

Контекст

"Металлист" продолжил победную серию на тренировочном сборе в Турции.