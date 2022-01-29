В Италии продлили запрет на въезд для украинских туристов

КИЕВ. 29 января. УНН. Правительство Италии по март продлило запрет на въезд для туристов из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Италии.

Детали

Министерство иностранных дел Италии обновило перечень стран категории D. Украина в этот список не вошла. Это значит, что с 1 февраля она остается в категории E, для которой въезд с туристической целью, даже при наличии прививок от COVID-19, запрещен.

Запрет продлили по 15 марта 2022 года.

Украинцы могут попасть в Италию, если докажут, что цель их поездки по "уважительной причине". В частности, нужно будет предоставить документы, подтверждающие наличие работы, учебы или лечения на территории страны.

Кроме того, в Италию будут пускать тех граждан, которые возвращаются в место жительства, имеют гражданство ЕС, справку на проживание в ЕС, являются близкими родственниками граждан ЕС.

Отметили, что на украинцев, которые провели 14 дней перед пересечением итальянских границ в странах, внесенных в категории С и D, запрет не распространяется.

Напомним

Международная правозащитная группа Amnesty International призвала Италию ослабить жесткие ограничения, чтобы избежать дискриминации в отношении непривитых людей.