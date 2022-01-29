В Бельгии будут выдавать паспорта с изображениями героев комиксов

КИЕВ. 29 января. УНН. С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новые загранпаспорта с картинками из известных бельгийских комиксов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTBF.

Детали

Как отметили, дизайн загранпаспорта не менялся с 2008 года, поэтому в его новом оформлении решили придать местный колорит.

"Паспорт имеет новый дизайн, хорошо демонстрирующий искусство и культуру нашей страны с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора", - отметил министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Теперь на страницах документа появятся репортер Тинтин, искатели приключений Блэйк и Мортимер, Буль и Билл, Спиру и Фантазио, ковбой Счастливчик Люк, Ларго Винч, смурфы и другие герои.

Кроме того, количество элементов безопасности в новом паспорте выросло с 24 до 48. В частности, номер документа будет состоять не из шести, а из семи цифр. На передней странице появился штрих-код с личными данными владельца, а проколы на фотографии сделаны под разными углами.