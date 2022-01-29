Moderna начала испытания вакцины от ВИЧ

КИЕВ. 29 января. УНН. Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины от ВИЧ на базе мРНК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

В исследованиях примут участие 56 здоровых добровольцев. В течение шести месяцев после введения вакцины медики будут наблюдать за их состоянием и оценивать иммунный ответ.

Испытания планируют завершить в мае 2023, но предварительные результаты могут появиться раньше.

Добавим

По словам ученых, вакцины от ВИЧ пока не очень хорошо справляются со своей задачей: в доклинических и клинических испытаниях экспериментальные препараты потерпели неудачу. Наивысшую эффективность (30%) показала комбинация векторной вакцины с пептидной вакциной, клинические испытания которой проводились в Таиланде.

В новом препарате Moderna мРНК кодирует иммуноген eOD-GT8 60mer, на который производятся антитела против одного из участков белка Env ВИЧ. Посредством этого участка вирус связывается с гликопротеином CD4 лимфоцитов. В компании утверждают, что такие антитела обладают широким спектром действия, то есть должны работать против большинства штаммов ВИЧ. Это может помочь преодолеть проблему частых мутаций вируса.

Напомним

Компания Moderna приступила к клиническим испытаниям бустерной дозы вакцины, предназначенной для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон".