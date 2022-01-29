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Коронавирусом в мире заболело более 370 млн человек

Коронавирусом в мире заболело более 370 млн человек

КИЕВ. 29 января. УНН. По состоянию на утро в мире COVID-19 заболело более 370 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире коронавирусом инфицировано 370 498 274 человек, выздоровело 292 561 587. Количество умерших возросло до 5 668 286.

Лидеры по количеству инфицированных

Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.

Лидеры по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3 980 610 случаев заражения COVID-19, из них 99 882 — летальные.

Напомним

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
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