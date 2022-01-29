Новости: Экономика
29 января 2022, 07:40 • Виктория Данильченко • 6870
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,9 грн/доллар
КИЕВ. 29 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,9 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Детали
Основные курсы валют по состоянию на утро 29 января:
28,9879 грн за доллар;
32,3432 грн за евро;
0,37148 грн за российский рубль;
38,8206 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 января курс не изменился.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram