В Украине за сутки бустерной дозой от COVID-19 вакцинировалось более 26 тысяч человек

КИЕВ. 29 января. УНН. За прошедшие сутки, 28 января, бустерную прививку от коронавируса ввело 26 444 украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

Всего за сутки от COVID-19 вакцинировалось 78 564 людей. Первую дозу ввели 27 672 человек, вторую — 23 712, дополнительную — 736, бустерную — 26 444.

От начала вакцинальной кампании первую дозу ввели 15 306 059 человек, вторую — 14 600 434, дополнительную — 16 362, бустерную — 322 543 человек.

Напомним

В Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации от COVID-19. Привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

С середины октября 2021 года вакцинироваться от коронавируса разрешили детям от 12 лет.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины от COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.

Прививки делаются вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.

Также в июле для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson.