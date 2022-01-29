В горы не ходить: в Карпатах зафиксировали лавинную опасность

КИЕВ. 29 января. УНН. Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

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"29-30 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

Напомним

В эти выходные, 29-30 января, в большинстве областей Украины прогнозируют сильный ветер и снег.