Новости: Общество
29 января 2022, 08:59 • Виктория Данильченко • 7800
В горы не ходить: в Карпатах зафиксировали лавинную опасность
КИЕВ. 29 января. УНН. Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
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"29-30 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.
Напомним
В эти выходные, 29-30 января, в большинстве областей Украины прогнозируют сильный ветер и снег.
Источник: УНН
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