После Джоковича: премьер Австралии предупредил Канье Уэста о необходимости вакцинации перед туром

КИЕВ. 29 января. УНН. Американский рэпер Канье Уэст должен быть полностью вакцинирован от COVID-19, если он хочет давать концерты в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, после того, как СМИ сообщили, что исполнитель запланировал тур по Австралии в марте, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата:

“По правилам вы должны быть полностью вакцинированы. Они применяются ко всем, в чем люди убедились совсем недавно. Не имеет значения, кто вы, это правила. Соблюдайте правила — можете приезжать. Не соблюдаете правила — не можете”, - сказал Моррисон.

Детали

Замечания Моррисона пошли после сообщения в Sydney Morning Herald со ссылкой на источники, в котором говорилось о том, что Уэст планировал отыграть концерты на стадионах в Австралии в марте.

Отмечается, что статус вакцинации Уэста, кандидата в президенты США 2020 года, набравшего менее 60 000 голосов, неизвестен. В интервью 2021 года в социальных сетях он сказал, что получил одну дозу вакцины, но в интервью 2020 года деловому журналу Forbes назвал вакцинацию “меткой зверя”.

Австралия, одна из стран, которые наиболее активно вакцинируются против COVID-19, в прошлом месяце боролась с волной заболеваемости, вызванной вариантом Omicron, что быстро распространяется, при этом было зарегистрировано около 2 миллионов случаев. До этого в стране было всего 400 тысяч случаев - с момента начала пандемии почти два года назад.

Дополнение

Первая ракетка мира Новак Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна. На следующий день австралийские власти аннулировали визу сербскому теннисисту, который прилетел в страну и планировал принять участие в чемпионате Australian Open.

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, причиной отмены визы стало то, что спортсмен не предоставил доказательств законного медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19.

10 января Джокович выиграл апелляцию о депортации из Австралии.

Позже стало известно, что теннисиста подозревают в предоставлении ложных сведений в декларации по въезду в Австралию.

16 января сербский теннисист лишился в суде возможности остаться в Австралии, после чего он был депортирован.