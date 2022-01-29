В Днепре прощаются с жертвами расстрела на "Южмаше"

КИЕВ. 29 января. УНН. В Днепре в субботу, 29 января, прощаются с жертвами стрельбы на Южном машиностроительном заводе, где 27 января погибли четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, которая работала на КПП. Фото и видео с прощания публикуют местные паблики, пишет УНН.

Детали

Церемония началась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.

На прощание пришло немало людей.

"Пришли родственники, друзья погибших и нацгвардейцы Украины. Также приехал мэр Борис Филатов", - пишут в одном из пабликов.

Также указано, что есть военный оркестр.

Дополнение

В Днепре объявили 28 и 29 января траур из-за расстрела на "Южмаше", где погибли пять человек и пятеро получили ранения. Перед зданием горсовета приспустили стяги.