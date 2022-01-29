Новости: Общество
29 января 2022, 10:59 • Юлия Шрамко • 10125
В Днепре прощаются с жертвами расстрела на "Южмаше"
КИЕВ. 29 января. УНН. В Днепре в субботу, 29 января, прощаются с жертвами стрельбы на Южном машиностроительном заводе, где 27 января погибли четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, которая работала на КПП. Фото и видео с прощания публикуют местные паблики, пишет УНН.
Детали
Церемония началась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.
На прощание пришло немало людей.
"Пришли родственники, друзья погибших и нацгвардейцы Украины. Также приехал мэр Борис Филатов", - пишут в одном из пабликов.
Также указано, что есть военный оркестр.
Дополнение
В Днепре объявили 28 и 29 января траур из-за расстрела на "Южмаше", где погибли пять человек и пятеро получили ранения. Перед зданием горсовета приспустили стяги.
Источник: УНН
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