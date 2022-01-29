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СМИ: в США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена

СМИ: в США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена

Джо Байден

КИЕВ. 29 января. УНН. В США задержали жителя штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на судебные документы, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что задержанный Скотт Мерриман утверждает, что Бог приказал ему отправиться в Вашингтон, чтобы "отрубить голову змее в сердце нации".

В New York Post сообщалось, что до этого полиция Канзаса сначала сообщила секретную службу о том, что Мерриман позвонил им и сказал, что во вторник направляется в округ Колумбия, чтобы увидеть президента.

Мерриман, как указано, заявил сотрудникам правоохранительных органов, что направляется к Белому дому, чтобы сказать Байдену, что люди устали от разногласий в стране и должны вернуться к Богу (или отправиться в ад).

Он также сделал серию "безумных" постов в Facebook, в которых, как заявили официальные лица, он использовал "все более угрожающие формулировки".

Мерримана задержали на парковке ресторана в среду, когда он ехал из Канзаса в Мэриленд.

У него нашли заряженный магазин для 45-го калибра и подзорную трубу в его рюкзаке, что, по словам Мерримана, предназначалось для "разведки".

По данным New York Post, в пятницу против него возбудили уголовное дело.

Дополнение

В прошлом году в США задержали мужчину, который намеревался совершить покушение на Байдена.

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Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден
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