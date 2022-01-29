Разлив нефти в Перу после извержения вулкана в Тонге больше, чем считалось ранее

КИЕВ. 29 января. УНН. Разлив нефти у берегов Перу в начале этого месяца был вдвое больше, чем сообщалось ранее, по данным правительства страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Министр окружающей среды Перу Рубен Рамирес заявил в пятницу, что 15 января в море вылилось почти 12 тысяч баррелей нефти.

Repsol заявила, что подсчитала, что разлитая нефть эквивалентна 10 396 баррелям, после пересмотренной правительственной оценки, согласно которой этот объем достиг 11 900 баррелей по сравнению с 6 000, о которых сообщалось ранее.

В сообщении, опубликованном в пятницу, министерство окружающей среды страны сообщило, что треть разлитой нефти было изъято из океана и с 20 пляжей.

Дополнение

Официальные лица назвали разлив нефти “экологической катастрофой”, что привело к гибели местных рыб и морских птиц.

Это произошло, когда танкер на нефтеперерабатывающем заводе La Pampilla попал под волны, которые вызвало извержение вулкана на острове Тонга.

Участок, расположенный примерно в 30 км к северу от Лимы, принадлежит испанской нефтяной компании Repsol.

Перу требует компенсацию, и прокуратура начала расследование роли Repsol в инциденте.

В пятницу судья удовлетворил ходатайство о запрете четырем руководителям фирмы покидать страну на 18 месяцев на фоне расследования. В заявлении информационному агентству AFP Repsol заявила, что будет "полностью сотрудничать с любым уголовным расследованием", и заявила, что уже помогает на предварительных этапах следствия.

Некоторые местные рыбаки устроили акции протеста, потому что не могут выйти в море и работать из-за стихийного бедствия.

La Pampilla построен недалеко от города Вентанилья в районе Лимы и является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Перу. Обеспечивает более половины местного рынка топлива.