В Украине из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" будут переполнены реанимации и отделения - Голубовская

КИЕВ. 29 января. УНН. Из-за того, что штамм коронавируса “Омикрон” "будет захватывать" огромные пласты населения, реанимации, отделения будут переполнены. Но за счет общего количества больных летальность будет меньше. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу “Хард с Влащенко”, пишет УНН.

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"Очередной вариант вируса — “Омикрон”. Какую особенность этого “Омикрона” мы уже видим. Если “Дельта” давала очень быстрый всплеск заболеваний и захватывала детскую популяцию, то “Омикрон” делает то же, только более быстро и более масштабно за счет того, что он избегает иммунитета, как естественного, так и искусственного, и болеют все — вакцинированные, невакцинированные, переболевшие“, — рассказала Голубовская.

Детали

По ее словам, еще одна особенность “Омикрона” — это то, что стали еще больше болеть дети, в частности, дети раннего возраста.

"По десять дней дети лежат в тяжелейших состояниях. Но в целом “Омикрон” пока, по мировым данным, дает меньшую летальность, чем даже “Дельта”. А “Дельта” давала меньшую летальность, чем предыдущие варианты. К сожалению, это не очень касается нашей страны“, — сказала она.

Голубовская напомнила, что в Украине осенняя волна была очень напряженной.

"В связи с тем, что (“Омикрон” — ред.) будет захватывать огромные пласты населения, реанимации будут переполнены, отделения будут переполнены, но за счет общего количества заболевших летальность будет меньше“, — отметила Голубовская.

Дополнение

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

В Минздраве сообщали, что в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19 во время текущей волны. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки.



24 января сообщалось, что штамм “Омикрон” выявлено уже в 17 областях Украины, но он пока что не доминирует в Украине.