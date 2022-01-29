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ВСУ провели учения с гаубицами "Мста-Б" недалеко от оккупированного Крыма

КИЕВ. 29 января. УНН. Неподалеку от административной черты со временно оккупированной территорией Крымского полуострова военнослужащие Вооруженных сил Украины провели тактико-специальное учение артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б". Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ, пишет УНН.

Так, по словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на одном из военных полигонов Херсонской области артиллерийские подразделения успешно проводят тренировку боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику.

Цитата:

“В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевой задачи, а именно в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и оставления огневых позиций”, — сообщил командующий.

Детали

Сообщается, что на этот раз, по легенде учений, во время разведки местности беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижения живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц “Мста-Б”.

“Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Сейчас артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей", - подчеркнул Наев.

Как отметил командующий, наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены командованию Объединенных сил ВСУ и входят в состав группировки войск “Юг”, улучшается обученность личного состава.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, учения, ВСУ
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