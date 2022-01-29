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Голубовская против введения локдауна в Украине

Голубовская против введения локдауна в Украине

Ольга Голубовская

КИЕВ. 29 января. УНН. Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская считает, что в Украине не нужно вводить “тотальные локдауны”. Такое мнение она озвучила в эфире ток-шоу “Хард с Влащенко”, пишет УНН.

Цитата:

“Лично мое мнение, я хочу сказать, я против (введения локдауну — ред.). Я не вижу в этом такого смысла сейчас. Оно ни к чему сейчас не приведет”, — сказала Голубовская.

Детали

По ее словам, сейчас важна индивидуальная защита.

"Очень от локдаунов страдает средний бизнес, а это является основой экономики..." - отметила Голубовская.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство больше не планирует вводить “тотальные локдауны” в Украине.

20 января Минздрав констатировал новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

В Минздраве сообщили, что в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19 во время текущей волны. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки.

Всего в Украине зафиксировано 4 млн больных на коронавирус. За прошедшие сутки, 28 января, обнаружили 37 351 новый случай заражения - новый антирекорд с начала пандемии.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Ольга Голубовская
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