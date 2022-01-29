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Франция планирует направить в Румынию “несколько сотен” военных на фоне российской угрозы

Франция планирует направить в Румынию “несколько сотен” военных на фоне российской угрозы

Флоренс Парли

КИЕВ. 29 января. УНН. Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО, заявила министр обороны страны Флоренс Парли на фоне опасений российского вторжения в Украину, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о “готовности Франции идти дальше и в рамках НАТО взять на себя новые миссии... в частности, в Румынии”.

Парли сообщила радио France Inter, что в четверг посетила Румынию, чтобы обсудить этот вопрос. Она сказала, что Румыния является “зоной высокого напряжения”, которую необходимо “успокоить”.

“Очень скоро у нас будет встреча с членами НАТО”, — сказала она, добавив, что Париж планирует направить в Румынию “несколько сотен человек” в рамках “оборонного альянса”.

Дополнение

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу заявил, что посетит Украину 7-8 февраля вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Франция, Украина, Румыния
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