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Не смогли договориться о преемнике: 80-летнего президента Италии оставляют на посту

Не смогли договориться о преемнике: 80-летнего президента Италии оставляют на посту

Серджио Маттарелла

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Италии Серджио Маттарелла согласился баллотироваться на еще один срок после того, как коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на эту должность, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

80-летний претендент стал самым популярным кандидатом после шести дней напряженного голосования в Риме.

"Маттарелла стал компромиссным кандидатом после того, как многие законодатели воздержались во время голосования, а кандидаты, выдвинутые правящими партиями, не получили достаточной поддержки", - пишет издание.

Антонио Таджани, национальный координатор правоцентристской партии Forza Italia, заявил, что поддержка Маттареллы была единственным предложением, с которым согласилось большинство депутатов.

Ранее Маттарелла выразил желание покинуть свой пост, но местные СМИ сообщили, что премьер-министр страны Марио Драги убедил его остаться ради стабильности Италии.

Объявляя о решении Маттареллы остаться в должности, министр по региональным делам Мариастелла Джелмини приветствовала "чувство ответственности бывшего судьи Конституционного суда и его приверженность стране и ее институтам”.

Партии правящей коалиции Италии согласились переизбрать Маттареллу в субботу после того, как семь туров голосования не смогли выдвинуть альтернативного кандидата и проявили глубокие разногласия в правительстве Драги с широкой коалицией.

Ожидается, что он будет официально переизбран позднее в субботу.

Дополнение

Президент Италии избирается тайным голосованием коллегии выборщиков из 1009 сенаторов, депутатов и некоторых региональных делегатов, при этом первый кандидат, который получил две трети голосов, объявляется победителем.

Источник: УНН
Теги: выборы, Италия, Президент
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