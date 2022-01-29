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В США из-за сильных снегопадов тысячи домов остались без электричества, отменены авиарейсы

В США из-за сильных снегопадов тысячи домов остались без электричества, отменены авиарейсы

КИЕВ. 29 января. УНН. Из-за сильных снегопадов на восточном побережье США многие дома остались без электроснабжения, также по всей стране отменяют авиарейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Почти 55 млн человек получили предупреждения о снегопадах от средней Атлантики до Новой Англии. В десяти штатах, от Вирджинии до Мэна, сохраняется предупреждение о снежной буре.

Отмечается, что в течение ночи в некоторых районах Средней Атлантики и Северо-Востока выпало от 5 до 15 сантиметров снега. Самый сильный снегопад прогнозируется в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира и Мена.

Как сообщается, в Нью-Йорке идет непрерывный снегопад, жителей призвали воздержаться от поездок. В городе наблюдаются проблемы с работой метро, однако пока его не будут закрывать.

Из-за плохих погодных условий в США отменили более 3 500 рейсов. В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 72% рейсов.

Губернатор штата Род-Айленд Дэн Макки попросил правительство страны объявить чрезвычайную ситуацию в регионе.

Напомним

По меньшей мере 16 туристов погибли в Пакистане, застряв на горной трассе во время снегопада.

Источник: УНН
Теги: США, погода, снегопад, рейс
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