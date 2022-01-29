80-летнего президента Италии переизбрали на второй срок

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла набрал необходимые для победы в выборах президента 505 голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Маттарелла был официально переизбран в субботу после восьмого тура голосования.

Как отмечается, он выразил желание оставить свой пост, но местные СМИ отмечают, что премьер-министр Марио Драги убедил его остаться ради “стабильности” Италии.

BBC сообщает, что пока непонятно, планирует ли 80-летний Маттарелла отбыть в должности полный семилетний срок. Некоторые итальянцы предполагают, что он может покинуть президентский пост, разрешив занять его место Марио Драги после парламентсикх выборов в 2023-м.

Напомним

80-летний президент стал популярным кандидатом после шести дней напряженного голосования в Риме.