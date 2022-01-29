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В Харьковской области 18-летняя девушка задушила свою дочь и выбросила в яму с нечистотами

В Харьковской области 18-летняя девушка задушила свою дочь и выбросила в яму с нечистотами

КИЕВ. 29 января. УНН. В Харьковской области 18-летняя жительница села Безруки задушила младенца и выбросила тело в яму с нечистотами во дворе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Своему 25-летнему мужу, который принимал роды, девушка сказала, что за его отсутствия отдала ребенка социальным службам. Тело обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила в полицию.

“Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она мгновенно затихла и все”, — рассказала девушка правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции Харьковского районного управления полиции № 3. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли улики.

Отмечается, что у семьи уже есть старший ребенок, которому еще нет двух лет.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве (п. 2 Ч. 2ст.115УК Украины). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним

В селе Бузовая Киевской области во время пожара погиб годовалый ребенок, пока его 18-летняя мать, оставив троих детей вышла в уборную.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция, дети, Харьков и Харьковская область
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