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В Нью-Йорке застрелили двух полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии, попрощаться пришли тысячи офицеров

В Нью-Йорке застрелили двух полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии, попрощаться пришли тысячи офицеров

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КИЕВ. 29 января. УНН. В Нью-Йорке на Пятой авеню в центре Манхэттена тысячи офицеров прощались со своим 22-летним коллегой Джейсоном Риверой. На прошлой неделе его застрелили после того, как он прибыл на вызов по домашнему насилию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что Джейсон Ривера и 27-летний офицер Уилберт Мора вместе с офицером-новичком отправились 21 января на вызов в квартал Гарлем.

Стражам порядка позвонила женщина и заявила, что поссорилась с одним из своих сыновей. По прибытии Риверу и Мора обстрелял взрослый сын этой женщины. Сообщается, что третий офицер застрелил подозреваемого — 47-летнего Лашона Макнила. От полученных ранений все трое скончались.

В пятницу, 28 января, в соборе святого Патрика на Манхэттене состоялись похороны Риверы. Одетые в синюю форму офицеры несли гроб с флагом 22-летнего коллеги. Джейсона Риверу посмертно повысили до детектива І класса, а вдове офицера вручили его щит. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время захоронения заявил, что убитый офицер помог жителям города чувствовать себя в безопасности.

Напомним

Вдвое больше, чем 2020-го: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция, Нью-Йорк
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