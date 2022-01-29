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В Киевской области произошло двойное убийство

В Киевской области произошло двойное убийство

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киевской области произошло двойное убийство, в результате преступления погибли супруги, ведется расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Цитата

“На месте происшествия начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы”, — говорится в сообщении.

Напомним

На Харьковщине 18-летняя девушка задушила ребенка и выбросила в яму с нечистотами.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киевская область
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