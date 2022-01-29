КИЕВ. 29 января. УНН. В Киевской области произошло двойное убийство, в результате преступления погибли супруги, ведется расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

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“На месте происшествия начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы”, — говорится в сообщении.

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