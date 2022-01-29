В Австралии создали гидрокостюм, устойчивый к укусам акул

КИЕВ. 29 января. УНН. В Австралии ученые из Университета Флиндерса, разработали специальный материал для гидрокостюма Shark Stop. Он способен сопротивляться укусам крупных белых акул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Shark Stop.

Детали

На создание ученых натолкнула неутешительная статистика нападений акул на людей. Так, в своем отчете они указывают, что хоть риск быть укушенным акулой низкий, количество укусов акул во всем мире выросло за последние 30 лет. Например, в Австралии частота возросла с 1-3 в год в 1980-х годах до более 10 в год в 2010-х.

Отмечается, что “броня” против акульих зубов изготовлена из нановолокон полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЕ) и неопрена (Sharkstop и ActionTX).

Костюм прошел испытания на предметах, которые бросали в воду, давая попробовать их акулам на зуб. Отмечается, что тестировали его с участием самых опасных для людей крупных белых акул. Материал показал высокую прочность.

Основа костюма — неопрен с наклеенными на него защитными накладками в наиболее уязвимых для акульих укусов местах. Костюм при толщине от 2 до 7 миллиметров вышел немного тяжелее обычного гидрокостюма из неопрена, но не утратил гибкости.

Изделие представлено в версиях для серферов и дайверов. На нем есть все необходимые для гидрокостюма элементы — карман для ключей, молния из нержавейки и наколенники.

Купить костюм можно за 570 долларов.

Напомним

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что нападения акул могут зависеть от лунных фаз.