ФК “Рух” усилился первым в истории клуба английским футболистом

КИЕВ. 30 января. УНН. Очередным новичком ФК “Рух” стал английский полузащитник нигерийского происхождения вел Соломон-Отабор, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

Отабор — воспитанник английских “Кристал Пэлас” и “Бирмингема”. За первую команду “синих” дебютировал в 19-летнем возрасте и в первом же сезоне провел в Чемпионшипе 22 матча и отметился одним голом.

Следующие сезоны вингер провел в аренде в “Болтоне”, “Блэкпуле” и “Портсмуте”. Отрезок в "Блэкпуле" - лучший в карьере англичанина. В сезоне 2017/18 Отабор провел 47 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Летом 2019-го перебрался в “ЦСКА” София, где провел 20 матчей во всех турнирах, забил гол и отдал 2 результативные передачи. В том сезоне Отабор сыграл против луганской “Зари” в квалификации Лиги Европы (1:1).

После этого вингер вернулся на родину — в “Уиган” из Лиги 1. В сезоне 2020/21 провел 31 матч, дважды забил в ворота соперников и отдал 4 асисты. Последним клубом Отабора был шотландский “Сент-Джонстон”, который англичанин покинул в начале этого года.

Напомним

Бывший футболист сборной Нидерландов пополнил ряды ФК “Рух”.