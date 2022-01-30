В Великобритании мужчина более 70 лет управлял автомобилем без прав

КИЕВ. 30 января. УНН. В Ноттингеме, Великобритания, 84-летний мужчина более 70 лет управлял автомобилем без прав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отмечается, что мужчина впервые сел за руль в 12 лет. По его словам, за 70 лет он ни разу не попал даже в мелкое ДТП.

26 января полиция остановила мужчину у магазина Testo Extra. Правоохранители удивились, когда узнали, сколько лет он ездил без водительского удостоверения и страховки.

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“К счастью, он никогда не попадал в аварии, никого не травмировал и не нанес материального ущерба, врезавшись в чужой автомобиль без страховки”, — рассказали полицейские.

Напомним

Ранее сообщалось, что экс-премьера Польши Туска лишили водительских прав.