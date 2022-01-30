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Отравились бытовым газом: в Одесской области нашли мертвой семейную пару

Отравились бытовым газом: в Одесской области нашли мертвой семейную пару

КИЕВ. 30 января. УНН. Под Одессой, в селе Нерубайское, обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни, супружескую пару нашел сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Детали

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая работала на месте происшествия, установила, что следов проникновения в дом нет, признаки насилия на телах людей также отсутствуют.

“Предварительная причина смерти супругов — отравление бытовым газом”, — отметил начальник отделения полиции № 2 Одесского районного управления Максим Бойко.

В Единый реестр досудебных расследований предварительно внесены сведения по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним

В Киевской области произошло двойное убийство, в результате преступления погибли супруги.

Источник: УНН
Теги: газ, Одесса и Одесская область, полиция, смерть
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