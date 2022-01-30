Сборная Украины по гандболу получила соперников по этапу плей-офф отбора на ЧМ-2023
КИЕВ. 30 января. УНН. В Будапеште состоялась жеребьевка этапов плей-офф европейского отбора на чемпионат мира-2023, который пройдет в Швеции и Польши. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает УНН.
Детали
Сборная Украины в первом раунде отборочного плей-офф встретится со сборной Финляндии. Матчи пройдут 16-17 марта на площадке “сине-желтых” и 19-20 марта — на площадке финнов.
Победитель противостояния Украина/Финляндия выйдет во 2-й раунд плей-офф и сыграет за выход на чемпионат мира против сборной Хорватии. Матчи состоятся 13-14 апреля и 16-17 апреля.
1-й раунд отборочного плей-офф:
Корзина 1: Украина, Австрия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Литва, Северная Македония, Португалия, Словения, Словакия.
Корзина 2: Бельгия, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Греция, Израиль, Италия, Румыния, Швейцария.
Напомним
Немецкий наставник покинул состояние сборной Украины по гандболу.