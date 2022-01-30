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Сборная Украины по гандболу получила соперников по этапу плей-офф отбора на ЧМ-2023

Сборная Украины по гандболу получила соперников по этапу плей-офф отбора на ЧМ-2023

КИЕВ. 30 января. УНН. В Будапеште состоялась жеребьевка этапов плей-офф европейского отбора на чемпионат мира-2023, который пройдет в Швеции и Польши. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает УНН.

Детали

Сборная Украины в первом раунде отборочного плей-офф встретится со сборной Финляндии. Матчи пройдут 16-17 марта на площадке “сине-желтых” и 19-20 марта — на площадке финнов.

Победитель противостояния Украина/Финляндия выйдет во 2-й раунд плей-офф и сыграет за выход на чемпионат мира против сборной Хорватии. Матчи состоятся 13-14 апреля и 16-17 апреля.

1-й раунд отборочного плей-офф:

Корзина 1: Украина, Австрия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Литва, Северная Македония, Португалия, Словения, Словакия.

Корзина 2: Бельгия, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Греция, Израиль, Италия, Румыния, Швейцария.

Напомним

Немецкий наставник покинул состояние сборной Украины по гандболу.

Источник: УНН
Теги: спорт, гандбол
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