Немецкая партия “Союз-90/Зеленые” избрала новых сопредседателей

КИЕВ. 30 января. УНН. Немецкая партия “Союз-90/Зеленые”, входящая в правительственную коалицию, избрала новых сопредседателей. Они изменят Анналену Бербок и Роберта Габека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что новыми руководителями партии “Союз-90/Зеленые” стали 28-летняя Рикарда Ланг и 46-летний Омид Нурипур.

На партийном съезде за Ланг проголосовали 75,9% делегатов, кандидатуру Нурипура поддержали 82,6%.

Новые лидеры пообещали, в частности, продолжать борьбу с изменением климата.

Формально процедура избрания нового руководства партии завершится после голосования по почте, результаты которого ожидаются к середине февраля.

Справка

Феминистка Рикарда Ланг присоединилась к партии в 18 лет. Сначала руководила молодежным крылом “зеленых” и была их представителем по женским вопросам. В прошлом году ее избрали в парламент.

Омид Нурипур с 2006-го — депутат Бундестага, был спикером по вопросам внешней политики партии. Он призвал к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, а ранее критиковал Ангелу Меркель за телефонный разговор с Александром Лукашенко, отмечает DW.