Семикратный чемпион Супербоула Брэди завершил профессиональную карьеру
КИЕВ. 30 января. УНН. Семикратный чемпион Супербоула квотербек Том Брэди завершил профессиональную спортивную карьеру, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “ESPN”.
Детали
Последние два года Брэди выступал за команду “Тампа-Бэй” в Национальной футбольной лиге (НФЛ). С 2000 по 2019 год он играл за “Нью-Ингленд”.
44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.
Цитата
“Я понимаю предыдущие предположения о будущем Тома. Не вдаваясь в сообщаемые детали, Том будет единственным человеком, который с полной точностью будет излагать свои планы. Он знает реалии футбольного бизнеса, как никто другой, поэтому это должно произойти в ближайшее время”, — сказал агент Брэди.
Что предшествовало этому
Легендарного футболиста Пеле выписали из больницы после месячной госпитализации.