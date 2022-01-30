В Китае кардинально изменили концовку культового фильма “Бойцовский клуб”: это вызвало возмущение среди поклонников
КИЕВ. 30 января. УНН. В Китае концовку фильма Дэвида Финчера 1999 года “Бойцовский клуб” заменили. Теперь все заканчивается попаданием главного героя в психбольницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Поклонники кино заметили, что версия фильма с Брэдом Питом и Эдвардом Нортоном на стриминговой платформе Tencent Video, была переделана, из-за чего вся анархистская суть ленты полностью исчезла.
В заключительных сценах оригинала персонаж Нортона убивает свое воображаемое альтер-эго Тайлера Дердена, а затем наблюдает, как взрываются несколько зданий.
В переработанной версии герой Нортона все еще убивает Дердена, но сцена взрыва здания заменена черным экраном с надписью: “Полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы, а Тайлера арестовали и отправили в психушку, из которой он вышел в 2012 году”.
Добавим
Автор романа “Бойцовский клуб” Чак Поланик саркастически отреагировал на китайскую цензуру, написав, что теперь “в Китае у всех счастливый конец”.
Have You Seen This Sh*t?— Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk)January 25, 2022
This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!
Https://t.Co/saVA2yro9Bpic.twitter.com/20UzTi1nyI