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В Китае кардинально изменили концовку культового фильма “Бойцовский клуб”: это вызвало возмущение среди поклонников

В Китае кардинально изменили концовку культового фильма “Бойцовский клуб”: это вызвало возмущение среди поклонников

КИЕВ. 30 января. УНН. В Китае концовку фильма Дэвида Финчера 1999 года “Бойцовский клуб” заменили. Теперь все заканчивается попаданием главного героя в психбольницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Поклонники кино заметили, что версия фильма с Брэдом Питом и Эдвардом Нортоном на стриминговой платформе Tencent Video, была переделана, из-за чего вся анархистская суть ленты полностью исчезла.

В заключительных сценах оригинала персонаж Нортона убивает свое воображаемое альтер-эго Тайлера Дердена, а затем наблюдает, как взрываются несколько зданий.

В переработанной версии герой Нортона все еще убивает Дердена, но сцена взрыва здания заменена черным экраном с надписью: “Полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы, а Тайлера арестовали и отправили в психушку, из которой он вышел в 2012 году”.

Добавим

Автор романа “Бойцовский клуб” Чак Поланик саркастически отреагировал на китайскую цензуру, написав, что теперь “в Китае у всех счастливый конец”.

Источник: УНН
Теги: Китай, фильм
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