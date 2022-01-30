В Киеве заметили редкую птицу

КИЕВ. 30 января. УНН. В киевском парке Победа заметили большую белую цаплю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook “Птицы Украины”.

Детали

Цапля охотилась за мелкой рыбой в парке в Днепровском районе, который расположен между станцией метро “Дарница” и Воскресенкой.

Прилет больших белых цапель в Киев — редкость. Они активно гнездятся в Чернобыльском заповеднике в камышовых зарослях устья реки Припять и других болотистых местностях. А зимуют обычно в Придунайском регионе и некоторых районах Крыма.

Напомним

Находятся под угрозой вымирания: в Чернобыльской зоне заметили редких птиц.