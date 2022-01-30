В Канаде протестуют против обязательной COVID-вакцинации

КИЕВ. 30 января. УНН. В Оттаве в субботу, 29 января, тысячи людей собрались на Парламентском холме, чтобы выступить против обязательной вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

Отмечается, что в демонстрации принимают участие тысячи дальнобойщиков и других протестующих. Они призывают к отмене обязательной вакцинации и других ограничений. Правоохранители ожидают, что в акции будут участвовать до 10 тис. лиц.

В то же время полицейские предупреждают об затрудненном движении транспорта и призывают водителей избегать поездок в центр города из-за наплыва людей.

Также сообщается, что главу правительства Канады Трюдо и его семью из соображений безопасности вывезли из дома в безопасное место, расположенное в “столичном регионе страны”. Точное местопребывание канадского премьера не разглашается.

Напомним

Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию.