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ХК “Кременчуг” победил и догнал лидера чемпионата Украины

ХК “Кременчуг” победил и догнал лидера чемпионата Украины

КИЕВ. 30 января. УНН. В очередном матче Украинской хоккейной лиги “Кременчуг” взял реванш у команды “Броварского спортивно-профессионального колледжа” и догнал лидера чемпионата “Сокол” в таблице, передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Уже в первом периоде гости сделали хороший задел для победы, а дебютант “Кременчуга” Максим Юшков забросил в первой же своей смене. Все следующие игровые отрезки “Кременчуг” выиграл и праздновал итоговый положительный результат— 8:4.

Итак, кременчужане одержали уверенную победу и догнали “Сокол” в таблице, но команда Савицкого имеет в активе на две игры больше.

Напомним

“Сокол” нанес сокрушительное поражение “Харьковским Берсеркам”.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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