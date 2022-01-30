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Компания SpaceX перенесла запуск спутников

Компания SpaceX перенесла запуск спутников

КИЕВ. 30 января. УНН. Компания SpaceX перенесла два запуска ракет-носителей Falcon 9 во Флориде из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Выведение на орбиту с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди ракеты с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed, который был запланирован на субботу, 29 января, 18:11 по времени Восточного побережья США (30 января 02:11), перенесли на сутки.

Отмечается, что запуск состоится не ранее чем в понедельник, 31 января.

Напомним

Украинский спутник “Сич-2-30” из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не мог установить устойчивую связь с Землей.

Источник: УНН
Теги: спутник
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