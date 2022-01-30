В Харьковской области 20-летний парень под видом женщин выманивал деньги у мужчин

КИЕВ. 30 января. УНН. В Харьковской области полиция разоблачила преступную деятельность 20-летнего парня. Он назывался женскими именами и выманивал деньги у мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу областной Нацполиции.

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“Установлено, что 20-летний молодой человек размещал объявления на сайтах знакомств и общался от имени девушки”, — сообщили в полиции.

Детали

Отмечается, что он якобы предлагал жертвам вместе посетить какое-то культурное мероприятие (концерт, выставку) и присылал ссылку на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.

При покупке потерпевшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт.

“Таким образом, мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации о банковских картах потерпевших и с помощью различных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета”, — отмечают правоохранители.

Обыски провели с привлечением бойцов спецназа. Изъяли компьютер, мобильные телефоны и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, осматривается изъятая техника. Также выясняется круг потерпевших и общая сумма нанесенного ущерба.

Напомним

Мошенник вывел из украинского банка миллион гривен.