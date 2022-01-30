В США в отеле без сознания обнаружили 16 человек, среди них ребенок

КИЕВ. 30 января. УНН. В американском городе Мэрисвилль, штат Огайо в отеле обнаружили 16 человек, которые были без сознания, среди них 2-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox8.

Детали

Людей обнаружили в зоне неподалеку от бассейна, 2-летняя девочка находилась без сознания в воде. Отель полностью эвакуирован.

Среди симптомов у пострадавших - жжение в горле и головокружение. Отмечается, что минимум девять человек сейчас госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

По словам начальника местной полиции, все были живы, когда их доставили в больницу, но сейчас об их состоянии ничего не известно.

Пока причина не установлена. Продолжается расследование.

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