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На 30 января установлена цена на банковские металлы

На 30 января установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины на 30 января 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Детали

Национальный банк Украины по состоянию на утро 30 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1 652.7051 грн;

Серебро — 20.8092 грн;

Платина — 923.5729 грн;

Палладий — 2 127.7159 грн.

В сравнении с 29 января курс палладия вырос, других металлов — упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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